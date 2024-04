L’intelligenza artificiale ha svelato le prossime squadre che riusciranno ad alzare la Champions League. Il Milan sarà la prima italiana a farlo.

Il Milan ha come fiore all’occhiello del proprio palmares i 7 trionfi in Champions League. Il primo trionfo si ricorda nel 1963, con in panchina Nereo Rocco e capitan Cesare Maldini ad alzare la coppa nella notte di Wembley, dopo aver battuto il Benfica 2-1 con doppietta di Altafini. L’ultimo è stato nel 2007, ad Atene dopo aver battuto il Liverpool 2-1, ad alzare la Coppa in quel caso fu Paolo Maldini. I rossoneri hanno sfiorato l’impresa nella passata stagione, fermandosi in semifinale, a un passo dalla finalissima di Istanbul. Quando riuscirà il Milan ad alzare nuovamente la Coppa dalle grandi orecchie? Alla domanda ha risposto l’intelligenza artificiale.

Milan Campione d’Europa nel 2030

L’intelligenza artificiale ha previsto le vincitrici del massimo torneo continentale fino al 2103. Ciò che ne è emerso è davvero qualcosa di singolare in quanto l’algoritmo tra le ipotetiche vincenti in Champions League ha inserito squadre che, al momento, immaginarle vincenti in Europa appare davvero difficile se non improbabile. Il Milan sarà infatti la prima squadra italiana a riuscire ad alzare nuovamente la Coppa dalle grandi orecchie. Secondo l’intelligenza artificiale infatti i rossoneri riusciranno a conquistare l’ottavo successo della propria storia nel 2030.

Inter e Juventus?

I cugini nerazzurri, sconfitti nell’ultima finale di Champions League a Istanbul, dovranno aspettare fino al 2044. La Juventus invece dovrà attendere ancora di più, l’intelligenza artificiale infatti accredita ai bianconeri la vittoria della Champions League nel 2047. Non mancano vittorie a sorpresa, il Torino è dato vincente infatti nel 2052, la Roma nel 2036, appena 6 anni dopo il Milan.

