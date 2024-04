Hasan Cetinkaya, agente di Gyokeres, ha parlato del futuro dell’attaccante dello Sporting Lisbona che tanto piace al Milan.

Il mistero si infittisce, sempre più. Ora dopo ora il nuovo 9 rossonero cambia proprietario. Uno dei grandi obiettivi per l’attacco del Milan, Viktor Gyokeres, sembra infatti essere più vicino. Le parole del suo agente, ai microfoni di Record, suggeriscono infatti che qualcosa si stia muovendo e che a breve potrebbero esserci sviluppi decisamente molto interessanti.

Viktor Gyokeres

L’aspetto chiave

Hasan Cetinkaya parlando del futuro di Gyokeres ha specificato che “ci sono molti club che vogliono acquistarlo. Ma dobbiamo rispettare lo Sporting, perché lo abbiamo scelto noi e dargli la possibilità di presentarci le loro idee”. Ha proseguito poi affermando che “non abbiamo preso nessuna decisione, né la prenderemo ora, per questo o quel club, o per restare”. Aspetto fondamentale per determinare il futuro di Gyokeres – a detta del suo agente – sarà “anche da quello che succederà con Amorim” – tecnico dello Sporting Lisbona – che secondo gli ultimi rumors di mercato sarebbe promesso sposo del Liverpool.

Il futuro

Chiarito l’aspetto da cui dipenderà gran parte del futuro del giovane svedese in forza allo Sporting Lisbona, Hasan Cetinkaya ha svelato un dettaglio davvero molto rilevante in sede di trattativa, ha infatti dichiarato che “lo Sporting è un club che ha bisogno di vendere. Dobbiamo discuterne con il Presidente. Lo rispettiamo molto”. Ha poi aggiunto che “non ci sono trattative in merito ad un rinnovo di contratto“. Le pretendenti per Gyokeres non mancano, anzi, ma l’apertura del suo agente rappresenta un assist ghiotto per il Milan, così come aver appreso che sarà possibile trattare sul nodo clausola che, nel caso dello svedese, è pari a 100 milioni.

