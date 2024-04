Arrigo Sacchi ha criticato senza mezzi termini il modo in cui l’Inter sta arrivando al successo: facendo debito.

Arrigo Sacchi è stato uno dei più grandi esteti del calcio moderno, il precursore di un gioco aperto e propositivo, incentrando sullo spettacolo e il raggiungimento delle vittorie attraverso un’offerta di calcio piacevole e coinvolgente. I suoi successi al Milan a fine anni 80 sono pietre miliari del calcio che ancora oggi, a distanza di anni ormai, rivivono nei ricordi di milioni di tifosi del Milan. Un così amante del “bello” come Sacchi, non può certamente gradire di buon grado il fatto che l’Inter stia vincendo il campionato avendo però un’esposizione debitoria rivelante. L’ex tecnico rossonero, in occasione della presentazione del suo nuovo libro autobiografico a Jesi, dal titolo “Il Realista Visionario“, ha avuto modo di parlare di questo aspetto legato ai nerazzurri.

Arrigo Sacchi

L’Inter sta barando

Il Profeta di Fusignano Arrigo Sacchi ha sottolineato che “in Italia la tendenza sta diventando quella di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi”. Proseguendo la sua analisi ha poi sottolineato che “vincere facendo i debiti significa barare”. Alla domanda più precisa: “L’Inter sta barando?” Arrigo Sacchi risponde seccamente sì”.

Su Inzaghi…

Arrigo Sacchi ha speso anche parole di incoraggiamento e stima nei confronti del lavoro di Inzaghi, sottolineando che “si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Dispiace solo per quella partita contro l’Atletico Madrid persa in Champions League. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario“.

