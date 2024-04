Nuovo nome per l’attacco del Milan. Circola il nome del talentino del Betis Ez Abde, classe 2001.

Il Milan continua a monitorare il mercato in cerca di una punta in grado di prendere il posto di Giroud dalla prossima stagione. La lista dei candidati è senza dubbio nutrita di nomi e profili, ognuno di essi interessanti, chi per i costi modici e chi invece per le notevoli qualità tecniche. Ultimo in ordine di tempo è Ez Abde, gioiellino del Real Betis.

Geoffrey Moncada

L’affare

Ez Abde, secondo calciomercato.it, potrebbe essere il nuovo 9 del Milan. Il gioiellino classe 2001 del Real Betis potrebbe infatti essere un’occasione interessante e golosa per i rossoneri. L’attaccante marocchino infatti è stato il secondo acquisto più oneroso della scorsa estate degli andalusi, prelevato dal Barcellona per una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro. Il giocatore, nonostante sia in possesso di ottime qualità non è riuscito a trovare molto spazio nell’undici scelto da da mister Pellegrino che, nel suo ruolo, ha preferito affidarsi a Isco, Fekir e Pablo Fornals.

I costi dell’operazione

Il Barcellona, pur cedendolo, ha mantenere sul giocatore una clausola sulla futura rivendita pari al 50%. Questo sarà senza dubbio un fattore molto importante che, inevitabilmente, farà lievitare e non di poco il prezzo del cartellino di Ez Abde nella prossima estate. Il Real Betis vorrebbe infatti rientrare della cifra investita un anno fa su di lui. L’idea è che il marocchino ex Barcellona possa essere un’operazione di contorno e non il piatto principale in attacco che, da quanto trapela, dovrebbe essere un profilo da un curriculum più consolidato di quello di Ez Abde.

