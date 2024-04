Marco Materazzi, noto cuore nerazzurro, sui social provoca i cugini rossonero ricordando che l’Inter già una volta vinse lo scudetto il 22 aprile.

Il derby della Madonnina si avvicina e le prime “schermaglie” dialettiche hanno inizio. Derby che quest’anno potrebbe entrare nella storia in quanto, per la prima volta, potrebbe assegnare uno scudetto. L’Inter infatti potrebbe arrivare all’appuntamento del 22 aprile con la concreta possibilità di brindare lo scudetto numero 20 proprio in faccia ai tanto “odiati” cugini rossoneri Ad incendiare la polemica ci pensa Marco Materazzi che tramite i social butta lì una provocazione nemmeno troppo velata.

Marco Materazzi

Inter già Campione d’Italia il 22 aprile…

Era il 22 aprile 2007 quando l’Inter vinceva lo scudetto numero 15 della propria storia. Materazzi non ha esitato a postare sul proprio profilo Instagram il video dei festeggiamenti dopo la vittoria decisiva a Siena per 2-1. L’ex difensore nerazzurro in didascalia scrive: “Occhio, non sarebbe la prima volta!!! 22/04/2007”.

Milan Campione d’Europa il 23 maggio 2007

Giustamente Materazzi ricorda lo scudetto del 2007 conquistato dall’Inter il 22 aprile 2007, in quel di Siena, augurandosi possa ripetersi nel derby contro il Milan. L’ex Campione del Mondo ricorda solo una parte di quella stagione però, che ha visto certamente trionfare l’Inter in campionato ma, esattamente un mese dopo, vide il Milan alzare la Coppa dei Campioni numero 7 della propria storia battendo in finale il Liverpool 2-1, con doppietta di Filippo Inzaghi. Non ce ne voglia il buon Materazzi ma non c’è paragone tra uno scudetto e una Champions League. Quest’anno il Milan, tra l’altro, è ancora in corsa per poter alzare un trofeo europeo…

L’articolo Milan, Materazzi provoca i rossoneri: “Già vinto uno scudetto il 22 aprile…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG