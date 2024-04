Maurizio Sarri, secondo i media russi, potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan prendendo il posto di Pioli.

Il futuro di Pioli negli ultimi mesi ha vissuto su una specie di ottovolante emozionale. Un paio di mesi fa sembrava imminente la scelta di un nuovo tecnico, dopo la sequenza di vittorie consecutive in campionato e coppa ottenute nel mese di marzo e in questo primo scorcio di aprile, la sua posizione sembrava rinforzata. Nelle ultime ore però il suo futuro torna ad essere torbido, poco chiaro. Dalla Russia è giunta un’indiscrezione davvero clamorosa che, secondo i media russi, vedrebbe Maurizio Sarri aver già detto si al progetto rossonero.

Maurizio Sarri

Sarri al Milan

Maxim Nikitin, giornalista russo, ha parlato delle manovre dello Spartak Mosca in merito alla prossima guida tecnica. Il futuro di Guillermo Abascal – attuale allenatore del club russo – è sempre più a rischio e la proprietà moscovita potrebbe valutarne l’esonero. Uno dei nomi – chiarisce il giornalista – in orbita Spartak era Maurizio Sarri che avrebbe così declinato l’offerta del club russo: “Ragazzi, in estate guiderò il Milan’“.

E’ la volta buona di Sarri?

Già in passato il nome di Maurizio Sarri fu molto vicino al mondo Milan, e sembrava davvero a un passo il suo approdo in rossonero. A distanza di anni il destino dell’ex tecnico della Lazio potrebbe davvero offrirgli la panchina del Milan. E’ solo un’indiscrezione, nulla di realmente concreto ma quanto arriva dalla Russia non può che suscitare un dolce parallelismo pensando a quanto sia simile il credo calcistico di Sarri e Sacchi.

