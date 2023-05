Domani sera il Milan affronterà la Juventus in campionato. Ballottaggio in difesa per Pioli tra Kjaer e Thiaw

