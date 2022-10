Milik, attaccante della Juventus, ha parlato della sua nuova avventura a L’Equipe riguardo anche alla possibilità di giocare con Vlahovic

Milik, attaccante della Juventus, ha parlato della sua nuova avventura a L’Equipe riguardo anche alla possibilità di giocare con Vlahovic. Le sue dichiarazioni:

JUVE – «I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi».

ATTACCO A DUE – «In quasi tutte le partite che ho giocato a Torino avevo un altro attaccante di fianco, penso che così sia più semplice perché hai più soluzioni».

