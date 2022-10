Ecco le parole di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, che si racconta in una bella intervista a DAZN.

Sono queste le parole di Fabio Miretti, mediano della Juventus che parla nel bellissimo format di DAZN, PiedixTerra, ecco cosa dice: “Entrare alla Juve così giovane, facendo tutta la trafila, ti fa maturare in fretta. Ma è anche una cosa caratteriale, da quando sono bambino sono sempre stato un leader in squadra. Poi sono stato capitano per parecchi anni a livello giovanile, è una cosa che ho dentro. Mi sono calmato negli ultimi anni, da ragazzino ero più testa calda. Poi a primo impatto sono timido, poi mi smollo quando trovo confidenza.“

Conclude così il giocatore: “Dal mio punto di vista, indipendentemente dal periodo, noi dobbiamo fare il massimo per vincere. E’ un fatto di responsabilità e attaccamento alla maglia. Sappiamo che gli infortunati potrebbero aiutarci, ma chi va in campo ha la responsabilità di dare il massimo. Siamo la Juve indipendentemente da chi c’è in campo. Sono gobbo da cima a fondo, sempre stato.“

