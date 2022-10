Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus, ha analizzato la sua situazione e quella del club bianconero: le parole

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn.

LA JUVE FA FATICA – «Dal mio punto di vista, indipendentemente dal periodo, noi dobbiamo fare il massimo per vincere. E’ un fatto di responsabilità e attaccamento alla maglia. Sappiamo che gli infortunati potrebbero aiutarci, ma chi va in campo ha la responsabilità di dare il massimo. Siamo la Juve indipendentemente da chi c’è in campo. Sono gobbo da cima a fondo, sempre stato».

