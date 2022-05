L’attaccante ritornerà all’Atletico Madrid, Morata non sarà riscattato a quella cifra dalla Juventus. Si allontana Jorginho.

La Juventus cambierà quasi totalmente faccia, soprattutto in fase offensiva, precisamente in attacco. Alvaro Morata vale 35 milioni per l’Atletico Madrid ma non per i bianconeri. Barcellona è ancora interessato alla punta e proverà a strapparla ad un prezzo di favore. La Juventus punta Raspadori per sostituirlo se l’Atletico non abbassera le sue richieste.

IM_Alvaro_Morata

Jorginho non è più puntato dalla Juventus, il centrocampista dell’Italia pensa soprattutto al rinnovo con il Chelsea. Così i bianconeri puntano ad altri centrocampisti come Paredes oltre Pogba che è molto vicino alla Juventus e potrebbe diventare di Allegri con la risposta positiva di settimana prossima. Di Maria è inoltre già pronto a vestire bianconero e la settimana prossima potrebbe essere quella giusta per ufficializzare tutto. Inoltre, arriverà un terzino sinistro oltre che un centrale, si prospetta un mercato molto acceso per la squadra bianconera di Max Allegri.

