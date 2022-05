Il calciomercato regala sorprese ma Paul Pogba è pronto per tornare a vestire la maglia della Juventus. Esaudite le richieste del francese.

Praticamente tutto fatto per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il francese ha detto sì ad una proposta da 10 milioni di euro più bonus (cifre rivelate dalla Gazzetta dello Sport). Parliamo di un contratto triennale per il calciatore della nazionale francese che torna a distanza nella squadra dove era esploso totalmente come un calciatore di livello mondiale. Salvo clamorosi colpi di scena, in settimana prossima si definirà tutto.

Non si sa la maglia che avrà, la dieci era sua prima della cessione al Manchester United. Con la squadra inglese, il calciatore ha collezionato 229 presenze e 39 reti, non incidendo mai pesantemente come in Italia. Anche a causa della scarsa competitività dello United in questi ultimi anni. Pogba e Di Maria saranno quindi i primi due acquisti della nuova stagione per Max Allegri, rigorosamente a parametro zero. A centrocampo previste le partenze di Arthur e Rabiot, arriverà ancora un altro centrocampista.

