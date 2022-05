Il terzino destro del Paris Saint Germain Achraf Hakimi non ha mai fatto mistero di non trovarsi bene in Francia.

In un’intervista ad Al Kass Channel Achraf Hakimi elogia il Real Madrid ma non chiude le porte ad un futuro in altri campionati. “Il Real Madrid è il club che mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti, che mi ha permesso di raggiungere livelli alti e che mi ha insegnato tutto, come calciatore e come persona”.

Leonardo

“Ringrazierò sempre il Real Madrid. Vedremo cosa accadrà ma è casa mia e mi è sempre piaciuto viverci. Mai dire mai, un giorno potrei andare in Premier League e divertirmi. È uno dei migliori campionati del mondo, molto competitivo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG