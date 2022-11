L’esterno della Juventus Next Gen, Gabriele Mulazzi parla in una intervista a TuttoSport ecco cosa dice l’esterno destro.

Sono queste le parole di Gabriele Mulazzi, esterno destro della Juventus NextGen che parla a TuttoSport delle speranze di un futuro simile a quello di Miretti: “Fabio mi dà una motivazione in più per crederci: se ce l’ha fatta lui, voglio riuscirci anch’io. Siamo amici da una vita, gli ho subito mandato un messaggio quando l’ho visto esordire in azzurro l’altra sera. Ho due obiettivi. Esordire in prima squadra e diventare in pianta stabile un elemento della Juventus. E completare il percorso nell’Italia con l’approdo in Under 21, così da costruire le basi per arrivare un giorno in Nazionale maggiore.”

Conclude il terzino destro: “Da piccolo in camera avevo il poster di Cuadrado, che ancora oggi rappresenta un modello che ho la fortuna di ammirare da vicino. E poi mi piace molto Theo Hernandez. Personalmente mi trovo a mio agio lungo tutta la corsia: alto, basso o a tutta fascia, non avverto particolari differenze quando sono in campo.“

