La Juventus ringrazia ancora Gatti e batte il Napoli. Bianconeri in testa alla classifica di Serie A in attesa di Milan e Inter che inseguono

Vittoria di misura. La Juventus ringrazia ancora Gatti e batte il Napoli. Bianconeri in testa alla classifica di Serie A in attesa di Milan e Inter che inseguono:

I rossoneri in campo domani hanno l’obiettivo di allungare sulla zona Champions e non far scappare la squadra di Allegri per la lotta scudetto.

The post Juventus Napoli 1-0: bianconeri in vetta alla Serie A appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG