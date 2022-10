Prima della partita contro il Lecce, il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved tocca diversi argomenti.

Sono queste le parole a DAZN del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved che discute così sulle domande dei giornalisti: “Non vorrei cercare alibi, ma ci sono tanti giocatori importanti fuori. Oggi non è giornata magari, ma se ci pensate la squadra è stata costruita con una logica, con giocatori in panchina che oggi hanno occasione di dimostrare di poter essere qui. Spero di vedere questa squadra al completo almeno per una partita nei prossimi mesi. Durante la sosta potremo recuperare i giocatori anche se tanti vanno al Mondiale.“

Conclude sul futuro di Allegri: “Sempre la stessa, rimane quello che abbiamo sempre detto. Allegri ha piena fiducia di tutto l’ambiente. Normale quando non raggiungi risultati come si deve alla Juve che escano nomi. Ma io credo che ne usciranno ancora tanti. Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare il proprio lavoro per bene.“

