Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved parla a Mediaset dopo la composizione dei gironi Champions.

Parla Pavel Nedved, vice presidente della Juventus che ai microfoni della Mediaset dopo la composizione dei gironi Champions League da il suo parere: “In Champions League non è mai niente facile. Il PSG, il Benfica, il Maccabi, sono tutti avversari tosti, ma è la Champions.“

Arrivabene Nedved

La domanda più ovvia è sul mercato, l’ex pallone d’oro risponde così: “Non sento, purtroppo non ho sentito niente (ride, ndr). Milik? Voi avete fatto una lista, io avevo confermato che Depay faceva parte di questa lista. Milik è stato scelto perché pensiamo che abbia le caratteristiche giuste per completare il reparto. Su Paredes non posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Lavoreremo ancora sul mercato.“

Conclusione sul pareggio contro la Sampdoria: “Credo che dare giudizi adesso non serve, siamo appena partiti. Manca tranquillità, dopo il pareggio con la Samp sono arrivate tante critiche che non sono giuste. Abbiamo assenze pesanti, dobbiamo stare tranquilli e lavorare. Profilo basso e affrontiamo tutte le partite col piglio giusto.”

