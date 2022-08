Cristian Zaccardo parla a MilanNews.it l’ex Milan parla dei rossoneri e del nuovo acquisto belga De Ketelaere.

Queste le parole di Cristian Zaccardo a MilanNews.it l’ex rossonero parla del Milan e delle sue prime uscite: “Dovrà mostrare quella fame e quell’aggressività che sono state le sue proverbiali caratteristiche nel cammino Scudetto. Ogni partita va giocata alla morte, la Serie A insegna che le partite vinte in partenza non esistono. I rossoneri dovranno mantenere la propria identità, questo è l’aspetto tassativo“.

Charles De Ketelaere

Aggiunge su De Ketelaere: “Il belga è entrato in un ambiente sano e ricco di entusiasmo. Le condizioni per un rapido inserimento ci sono tutte. Il Milan ha puntato tanto su di lui, inutile nascondersi. Quindi dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno date per dimostrare sul campo il proprio valore“.

Conclude su Giroud: “L’ultimo campionato è stato importantissimo, sia in termini di gol e di prestazione. Su di lui sono riposte tante aspettative, è un calciatore che sa essere determinante“.

