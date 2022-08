Il famoso giornalista Fabrizio Ponciroli parla del futuro di Leao al Milan, ecco le parole al portale TMW.

Sono queste le parole di Fabrizio Ponciroli a TMW, si esprime così parlando del Milan e soprattutto di Leao: “Leao è già un gran bel giocatore. A Milano è tutelato, coccolato e amato. Purtroppo, le big d’Europa ci stanno facendo un pensierino. Temo il Real Madrid (pensate a quando piacerebbe ai tifosi dei blancos uno come lui). Caro Milan, uno come Leao va blindato a tutti i costi.“

Rafael Leao

Aggiunge Ponciroli: “Ha ancora due anni di contratto: sembrano tanti ma, in realtà, sono pochissimi. Conosco lo stile del Diavolo: non si sviene per nessuno ed è giusto così. Infatti, credo che Leao vada convinto in altro modo. I soldi sono importanti ma non sono sempre l’unica motivazione o sono ancora un inguaribile romantico che crede in altri valori?.” Conclude così il giornalista.

