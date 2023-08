Juventus Next Gen, a rischio rinvio il match con la Recanatese valido per la seconda giornata di Serie C: il motivo

Potrebbe essere rinviata la partita che la Juventus Next Gen dovrebbe giocare contro la Recanatese in casa, ad Alessandria, il prossimo venerdì 8 settembre.

Come spiegato dal quotidiano online Il Cittadino di Recanati, infatti, il rischio rinvio è legato al fatto che diversi giocatori bianconeri saranno impegnati con le rispettive nazionali. Si attendono comunicazioni ufficiali per il match valido per la seconda giornata di Serie C.

The post Juventus Next Gen, a rischio rinvio il match con la Recanatese: il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG