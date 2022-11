Sono queste le parole di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, che parla a JTV del pareggio all’Allianz Stadium.

Il tecnico Massimo Brambilla commenta così il pareggio all’Allianz Stadium, ecco cosa l’allenatore della Juventus Next Gen su JTV: “È stata una bella giornata, fantastica. Abbiamo apprezzato la scelta della società di farci giocare allo stadio e la gente ha risposto numerosa. Il risultato perfetto sarebbe stata la vittoria, resta un evento storico. Per noi non era normale, anche solo l’arrivo allo stadio: siamo però stati con la testa nella partita, in cui abbiamo iniziato contratti, facendo tanti piccoli errori che di solito non commettiamo.“

Conclude così: “Poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto una buona prestazione. La squadra sta bene, è migliorata tanto: più passa il tempo e più ci accorgiamo che questi ragazzi maturano; le qualità le hanno e verranno fuori, senza fretta e oggi è stata una dimostrazione del fatto che non mollano mai. Bisogna dare anche i giusti meriti al Mantova, squadra organizzata, che gioca, e che finora ha raccolto meno di quanto seminato. Il pareggio è giusto, continuiamo con i nostri obiettivi che soprattutto sono quelli di far crescere i ragazzi. Parlare di risultati adesso è presto, dobbiamo cercare di far meglio nella gestione della gara e fra qualche mese vedremo dove siamo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG