L’allenatore della primavera, Massimo Brambilla parla a Rai Sport dopo la vittoria della sua Juventus Next Gen in Coppa Italia di Serie C.

Sono queste le parole di Massimo Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen commenta così la vittoria sul Padova in Coppa Italia di Serie C, ecco le parole a JTV: “Questa vittoria è “tanta roba”. Molto bene i ragazzi nella ripresa, la migliore della stagione, in cui abbiamo preso il pallino del gioco in mano concedendo il giusto al Padova, che ha qualità. Ma ce l’abbiamo anche noi, e si è visto cosa succede quando viene innescata. Stiamo crescendo e siamo cresciuti tanto da inizio stagione, vogliamo che i giovani giochino e si migliorino, e si vede.“

Conclude così: “Il nostro lavoro è dare organizzazione e progredire da tutti i punti di vista, dando ai ragazzi anche i concetti di gioco e le situazioni che possono trovare in Prima Squadra, in modo che se arriva la chiamata siano pronti. Restando al gioco, lavoriamo per cercare possesso e sviluppare manovra dal basso. Talvolta la partita ti obbliga a difenderti, ma abbiamo giocatori che si sanno esaltare negli spazi, ed è una risorsa. Abbiamo variato molto la formazione in questi mesi di lavoro, per sfruttare al meglio le caratteristiche dei ragazzi.“

