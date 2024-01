La Juventus Next Gen ritrova Turicchia dopo oltre un mese di stop, ma Brambilla perde Mancini: il motivo

La Juventus Next Gen, nel tardo pomeriggio, sarà in campo per sfidare la Spal e Massimo Brambilla ritrova dopo oltre un mese Riccardo Turicchia. Il tecnico bianconero, però, non avrà a disposizione Tommaso Mancini.

L’attaccante della Next Gen, ieri, ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia. Oltre a Mancini mancheranno gli squalificati Muharemovic e Salifou.

