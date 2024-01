La Juve Primavera sfida l’Empoli nella 19esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera, dopo il successo di misura contro il Lecce, è ospite dell’Empoli nella 19esima giornata di campionato.

Empoli-Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola

95’ – Finisce qui Empoli – Juventus Primavera. La squadra di Montero perde di misura.

88′ – Colpo di testa di Turco dopo che Crapisto ha messo una palla in area su punizione. La conclusione, però, è alta.

81′- Empoli in avanti dopo una brutta papera di Vinarcik che buca la palla dopo un’uscita dopo una punizione messa in area da El Biache. Punteggio sull’1-0.

71′- Altra ammonizione per la Juve, giallo per Ngana.

62′- Scienza mette in area un bel pallone, ma Pugno e Pagnucco non riescono a prendere il pallone.

56‘- Pugno ci riprova con un sinistro da ottima posizione, ma il tiro è debole e Seghetti lo neutralizza senza problemi.

55′- Giallo in casa Juve, Pagnucco si fa ammonire per proteste.

53′- Pugno vicino al gol con una bella girata di testa, la palla esce, ma prima Turco aveva provato, senza successo, ad intervenire per insaccare il pallone.

49′- Seghetti salva l’Empoli che con un gran riflesso riesce a respingere il colpo di testa di Martinez arrivato dopo un buon corner battuto dalla Juventus.

46’ – Inzia la ripresa.

45’ – Primo tempo terminato.

44′- Annullata una rete alla Juve. Pugno aveva insaccato su assist di Finocchiaro, ma il segnalinee ha sbandierato il fuorigioco. Il punteggio non cambia.

34′- Vinarcik neutralizza un tiro di Sodero, ma viene fischiato il fuorigioco e la Juve riparte da una punizione.

27′- Corona tira di controbalzo ma la palla esce di un bel po’ e la difesa bianconera tira un sospiro di sollievo.

23′- Scienza pericoloso con un bel sinistro da fuori, la palla è uscita di un soffio.

15′- Vinarcik riesce a prendere un pallone pericolo in area dopo una sponda aerea di Corona.

8′- Bella azione di Finocchiaro che accentra e prova il tiro, ma la difesa empolese riesce a liberare.

7′- Ripani batte una punizione, che finisce alta sopra la traversa.

5′- Savio cerca di servire Pugno, ma sbaglia il passaggio e innesca una ripartenza dell’Empoli.

1’ – Partita cominciata

Migliore in campo Juve: a fine partita

Empoli-Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino

Empoli: Seghetti, Gaj, Corona, Sodero, Indragoli (C), Tosto, Kaczmarski, Fini, Vallarelli, Nabian Bucancil, Dragoner.

A disposizione: Vertua, Majdandzic, Stoyanov, Falcusan, Stassin, Ansah, Bacciardi, Forciniti, Bonassi, Pauliuc, El Biache. Allenatore: Birindelli.

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Gil Puche, Martinez Crous, Savio; Pagnucco, Ripani, Ngana, Turco; Finocchiaro (76’ Crapisto), Scienza; Pugno.

A disposizione: Zelezny, Firman, Boufandar, Biggi, Srdoc, Grosso, Owusu, Crapisto.

