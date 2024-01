Arrigo Sacchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato del pari rimediato dalla Juve contro l’Empoli

PAROLE – «Ci sono due possibilità, in questi casi: o ti innervosisci e non riesci a esprimere il massimo, oppure ti carichi, aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io non credo che la Juve, per quanto si è visto finora in questa stagione, si abbatta a livello mentale. Avranno ancora più voglia di dimostrare il loro valore, di stupire la gente, di continuare nel duello per lo scudetto».

