Brambilla: «Usciamo con due punti persi: eravamo venuti per vincere e abbiamo avuto le nostre occasioni per farlo». Le parole

Mister Brambilla, ha commentato nel post gara Recanatese–Juventus Next Gen, sul sito ufficiale del club.

LE PAROLE – «Usciamo con due punti persi: eravamo venuti per vincere e abbiamo avuto le nostre occasioni per farlo. Siamo arrivati spesso negli ultimi 16 metri ma siamo stati imprecisi. Anche in superiorità numerica abbiamo avuto poca lucidità, peccato. La Recanatese ha impostato una partita d’attesa per colpirci in ripartenza, portiamo a casa un pareggio che però ci dà continuità nei risultati, abbiamo ancora tante partite davanti a noi».

