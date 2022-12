Tommaso Mancini debutta dal primo minuto, il giovane bianconero è uno dei ragazzi più quotati della primavera della Juventus.

Oggi debutta nella Juventus Next Gen, l’attaccante della primavera Tommaso Mancini. Il giovane attaccante è stato prelevato la scorsa estate per due milioni di euro dal Vicenza oltre svariate commissioni all’agente. La punta alta 1.90 è un attaccante che ricorda da vicino il giovane Vieri. I bianconeri puntano molto su di lui vista la fuori asta vinta contro il Milan.

Nel secondo tempo, ci sarà spazio anche per altri due giovani della Next Gen, ossia il centrocampista di qualità Hasa e la mezza punta Yildiz. Ricordiamo che nella stessa giornata di oggi gioca la prima squadra bianconera, con Allegri che per completare la rosa ha aggregato giocatori come Barbieri, Barrenechea e i primavera Huijsen e Mbangula.

