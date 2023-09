Juventus Next Gen: Garofani e Perotti assenti questa sera contro il Rimini. I motivi dei forfait

La Juventus Next Gen ha comunicato la lista dei convocati di Brambilla per la trasferta di Rimini. Non saranno della partita Garofani e Perotti.

Come appreso da Juventusnews24.com, entrambi i bianconeri sono stati costretti al forfait per risentimenti muscolari.

