Juventus Next Gen: gli ULTIMI aggiornamenti sul futuro di Brambilla, tecnico che in questa stagione ha guidato la Seconda squadra

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Massimo Brambilla guarda alla prossima stagione con una certa fiducia. Dopo la sua prima stagione con la Juventus Next Gen, il tecnico ha raccolto feedback positivi dalla società al termine dell’annata, anche se non sono arrivati i risultati auspicati la scorsa estate.

L’ex Atalanta ha forgiato diversi talenti, preparandoli per il salto in prima squadra: su tutti Iling, Barrenechea e Barbieri, facendo i conti in diversi punti della stagione con diverse assenze di giocatori, convocati con i big di Allegri.

