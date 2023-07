Juventus Next Gen: il Taranto posa gli occhi sul centrocampista bianconero. Ecco le ultime novità di calciomercato

Come riportato da Antenna Sud, il Taranto ha posato gli occhi su Andrea Bonetti della Juventus Next Gen, individuato come preciso rinforzo per il centrocampo.

17 presenze e un gol, nella passata stagione, per il classe 2003 con la Seconda squadra di Brambilla.

The post Juventus Next Gen: il Taranto posa gli occhi sul centrocampista bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG