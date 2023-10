Juventus Next Gen, prima gioia per tre bianconeri tra i professionisti nel match di Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli

Prime gioie tra i professionisti per Mancini (tripletta finale), Ntenda e Nonge, che quest’oggi contro la Pro Vercelli hanno realizzato i loro primi gol con la Juventus Next Gen in occasione del match dei sedicesimi di Coppa Italia Serie C.

Reti decisive per il passaggio del turno dei bianconeri, che hanno così rimontato l’iniziale svantaggio con un perentorio 5-1.

