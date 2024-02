La Juventus Next Gen ha comunicato che Tommaso Maressa passa in prestito per i prossimi sei mesi al Bellinzona

COMUNICATO – «Definito il prestito fino al 30 giugno 2024 di Tommaso Maressa al Bellinzona. Il classe 2004 giocherà in Svizzera, a titolo temporaneo, fino al termine della stagione in corso. Bianconero dalla stagione 2019/2020, Tommaso ha giocato quasi 70 partite in Primavera – tenendo in considerazione tutte le competizioni – e sette tra i professionisti con la maglia della Next Gen, queste ultime tutte totalizzate in questa annata. Ora un’esperienza all’estero, la prima della sua carriera, nella seconda divisione svizzera. In bocca al lupo!».

