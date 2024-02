Allegri Juve, il futuro torna in discussione! Da Thiago Motta a Conte: i possibili sostituti e gli scenari per la panchina

Un punto in tre partite, lo scontro diretto con l’Inter perso malamente ed il crollo casalingo contro l’Udinese. La mini-crisi della Juventus ha allontanato, forse definitivamente, il sogno Scudetto e rimesso in discussione il lavoro di Massimiliano Allegri. Dopo un girone di andata da Scudetto, la squadra bianconera ha rallentato bruscamente e nel giro di poche settimane sembra aver perso tutte le certezze riacquisite nella prima parte di stagione. Dall’Empoli all’Udinese, con in mezzo un Derby d’Italia senza storia, nel mirino di critica e tifosi è tornato proprio l’allenatore. Ad Allegri viene contestato, ad esempio, il cambio Yildiz-Milik con l’Empoli (con l’attaccante polacco subito espulso), o l’atteggiamento di San Siro e la mancanza di idee e di una reazione lunedì allo Stadium. Il tecnico torna così in discussione, come il suo futuro. Con un contratto in scadenza a giugno 2025, anche il suo destino è ancora da scrivere.

Allegri in discussione: i nomi in cima alla lista della dirigenza della Juve per la panchina

L’obiettivo di inizio stagione, ovvero il ritorno in Champions League, non è mai stato in discussione ed a febbraio è già ipotecato. Tuttavia, al netto delle dichiarazioni pubbliche, il vero obiettivo stagionale stava diventando lo Scudetto. Ora l’Inter è a +7 e con una partita da recuperare. Il rischio è arrivare a marzo di fatto senza più obiettivi da raggiungere in campionato, con solo la Coppa Italia ancora da disputare. Risultati e prestazioni delle ultime tre partite hanno così riaperto anche la questione Allegri. L’allenatore è in scadenza nel 2025 e per molti non entrerà nel suo ultimo anno con l’attuale contratto. Tradotto: sarà rinnovo oltre il 2025 o addio immediato. La decisione arriverà solo a fine stagione, ma Giuntoli e Manna si stanno già muovendo per l’eventuale separazione anticipata.

In cima alla lista della dirigenza della Juve sembra esserci il profilo di Thiago Motta. Stando agli ultimi rumors, i bianconeri avrebbero già sondato il tecnico del Bologna rivelazione di questa Serie A. C’è poi sempre l’ombra di Antonio Conte ed altri nomi secondari come Italiano o Gasperini. In caso di addio ad Allegri, dunque, ad oggi in pole position c’è Thiago Motta. Staremo a vedere.

