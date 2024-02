Kenan Yildiz ha messo in maniera del tutto involontaria il “like” ad un post Instagram che criticava alcune scelte fatte da Massimiliano Allegri

In queste ore, è circolato sui social, lo screenshot di un like di Kenan Yildiz ad un post Instagram in cui si parlava di alcune scelte di Massimiliano Allegri e si alludeva ad un futuro in bianconero di Thiago Motta. Il giocatore della Juve ha messo mi piace in maniera del tutto involontaria visto che si trattava di un profilo che segue e in più il ragazzo non capisce ancora perfettamente l’italiano.

Yildiz, appena si è accorto del significato del post, ha immediatamente tolto il like. Il numero 15 juventino è molto attento a questi dettagli e il gesto è stato del tutto involontario.

