Antonio Conte, al The Telegraph, ha spiegato che si è preso del tempo per stare in famiglia, ma adesso è pronto a tornare in panchina

Al The Telegraph, Antonio Conte, ex giocatore e allenatore della Juve, ha spiegato cosa ha fatto in questi mesi lontano dai campi da calcio.

PAROLE – «Mi sono presa questo tempo per me, per la mia famiglia e per stare con i miei genitori. Mio padre mi spinge a tornare rapidamente, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Ora il mio unico problema è che ho troppa energia e sto infastidendo mia moglie!».

