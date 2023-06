Juventus Next Gen: partirà in prestito. Ecco tutti i dettagli sui movimenti della Seconda squadra bianconera

Daouda Peeters è pronto a lasciare la Juventus Next Gen la prossima estate. Il centrocampista classe ’99 partirà nuovamente in prestito, alla ricerca di minutaggio e condizione in vista della prossima stagione. Alcuni suoi compagni di squadra, come Muharemovic e Huijsen, hanno voluto già salutarlo con alcune Instagram stories.

Peeters ha riabbracciato il campo in questo finale di stagione, tornando ad allenarsi e ad essere convocato da Brambilla dopo la neuropatia riscontrata oltre un anno fa che lo ha tenuto per lungo tempo ai box. Ora è pronto a tornare protagonista nella sua nuova avventura.

The post Juventus Next Gen: partirà in prestito. I dettagli sul bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG