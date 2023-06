Scamacca Juve: una neopromossa sfida i bianconeri per l’attaccante. Novità legate al futuro del giocatore del West Ham

Il Genoa prepara la stagione del ritorno in Serie A e, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, si lavora in particolare sul reparto offensivo.

Sia Massimo Coda che Mattia Aramu non faranno parte, con buona probabilità, della rosa rossoblù e per questo i dirigenti cercano i sostituti: i nomi sono di Gianluca Scamacca del West Ham e Philip Zinckernagel dell’Olympiacos. Scamacca è anche un obiettivo del mercato Juve, in cerca di rinforzi in avanti nel caso in cui dovesse salutare Dusan Vlahovic.

