Calciomercato Juve: sorpresa portieri. La mossa del club per l’estate, con uno scenario da monitorare per Szczesny e Perin

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su Gazzetta.it, in caso di esclusione dalle coppe, il calciomercato Juve potrebbe prevedere il taglio in estate di uno tra Szczesny e Perin, con il primo più esposto al rischio cessione dato che guadagna cinque volte di più del collega di reparto.

La volontà di Tek è quella di non cambiare aria (rinforzata dal rinnovo automatico fino al 2025) ma bisogna far fronte anche alle nuove esigenze del club, che dinanzi alle perdite per più di 100 milioni di euro (senza la Champions) dovrà applicare una politica di ridimensionamento.

The post Calciomercato Juve: sorpresa portieri. La mossa del club per l’estate! appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG