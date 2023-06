Moise Kean ha svelato questo retroscena su Mario Mandzukic nel corso di un’intervista. Le sue dichiarazioni

Nell’intervista a views.fr, Moise Kean ha svelato questo retroscena su Mario Mandzukic. Le parole dell’attaccante della Juventus.

COSA GLI HA INSEGNATO GIOCARE CON I MIGLIORI – In realtà ho avuto la possibilità di giocare con alcuni dei migliori giocatori del mondo. Sono grato per questo, perché mi ha insegnato molto. C’è una storia che non dimenticherò mai. Avevo 15 anni, e sono entrato per la prima volta nello spogliatoio della Juventus, e poi Mario Mandžukić mi ha detto: “Che ci fai qui?”. Io dico: “Mi hanno mandato qui”. Poi continua: “Non pensare che rimarrai qui, resterai forse una settimana e te ne andrai”. Poi sono tipo, “Wow, voleva mostrarmi quanto fosse difficile. In quel momento, ho imparato molto, anche se mi chiedevo se fosse solo cattivo o se fosse per aiutarmi.

L’INTERVISTA COMPLETA DI KEAN A VIEWS.FR

The post Retroscena Kean: «Mandzukic mi disse ‘Cosa fai qui? Una settimana e te ne andrai!’» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG