Tifosi Roma furiosi con l’arbitro Taylor all’aeroporto: «Cambia mestiere!». Ecco cosa è successo dopo la finale di Europa League – VIDEO

I tifosi della Roma non hanno digerito l’arbitraggio dell’inglese Taylor nella finale di Europa League e non lo hanno di certo nascosto. Nel mirino il rigore non concesso alla squadra di Mourinho, oltre a numerose altre decisioni certamente rivedibili.

L’arbitro Taylor in aeroporto trova alcuni tifosi della Roma che non hanno gradito L’arbitraggio di ieri sera… live SPORTITALIA canale 60 @tvdellosport @AlfredoPedulla @tancredipalmeri pic.twitter.com/xtv6b4X8u9 — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 1, 2023

Il direttore di gara è stato bersagliato all’aeroporto da alcuni sostenitori giallorossi, che lo hanno invitato, chi più e chi meno “calorosamente”, a trovarsi un altro mestiere.

