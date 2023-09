Juventus Next Gen Recanatese streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per il recupero della seconda giornata di Serie C

La Juventus Next Gen torna subito in campo, con l’obiettivo di dare continuità alla prima vittoria con l’Ancona. Bianconeri che ospitano la Recanatese al Moccagatta nel recupero della seconda giornata di Serie C.

Il match, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 256 e in streaming su SkyGo e NOW Tv.

