Ceferin sotto accusa! Falsificate le prove del caos di Parigi per proteggere il suo migliore amico. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto

L’UEFA è stata accusata dal quotidiano inglese The Guardian di aver falsificato le prove alla sua stessa inchiesta del caos della finale di Champions di Parigi nel 2022 tra Liverpool e Real Madrid, in cui migliaia di tifosi furono schiacciati e colpiti dagli agenti di polizia per gestire l’ordine pubblico.

Secondo il Guardian, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin avrebbe cercato di proteggere Zeljko Pavlica (suo migliore amico e capo dell’unità di sicurezza UEFA) falsificando le prove e attribuendo gran parte della responsabilità alla polizia di Parigi, sulla quale l’organo calcistico non ha alcuna autorità.

The post Ceferin sotto accusa! Falsificate le prove del caos di Parigi per proteggere il suo migliore amico appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG