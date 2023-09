Matias Soulé, attaccante del Frosinone in prestito dalla Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky. Le parole dell’argentino

AMBIENTAMENTO – «Il primo giorno che sono arrivato c’era un’alta intensità di allenamenti, ero un po’ stanco. Ma sto bene, c’è tutta la mia famiglia qua come a Torino, in cui mi trovavo anche lì molto bene. Qua siamo una famiglia piccola, insieme, che lottiamo per gli stessi obiettivi. Questo ci fa stare così uniti in campo».

BARRENECHEA – «Io gli chiedevo magari se c’era la possibilità di venire qua. Gli ho chiesto com’era la città, i compagni, gli allenamenti. Era emozionato che io potessi venire. Siamo sempre insieme».

