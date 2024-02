L’Aia ha comunicato la designazione arbitrale per la sfida del 14 febbraio tra la Juventus Next Gen e il Sestri Levante

Sarà Edoardo Manedo Mazzoni a dirigere la sfida valida per la 7ª giornata di ritorno tra la Juventus Next Gen è il Sestri Levante, in programma il 14 febbraio.

Gli assistenti saranno Emanuele Bracaccini e Vincenzo Marra. Il quarto uomo sarà Francesco Saffioti.

