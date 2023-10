Juventus Next Gen, sorrisi da esordio quest’oggi per alcuni giovani bianconeri: in cinque hanno debuttato contro la Pro Vercelli

Nel largo 5-1 con cui la Juventus Next Gen ha travolto la Pro Vercelli c’è stato spazio anche per l’esordio di cinque giovani bianconeri tra i professioniti: Bassino, Doratiotto, Turco, Scaglia e Valdesi, così esaltati dal club tramite i propri canali ufficiali.

IL COMMENTO – Una serata piena di motivi per sorridere quella di Vercelli per la Juventus Next Gen. Il primo sorriso è regalato dal passaggio del turno, in virtù del netto 1-5 alla Pro Vercelli, il secondo dai primi gol tra i grandi di Ntenda, Nonge e un esagerato Mancini, autore addirittura di una tripletta, il terzo dalla prima volta tra i grandi di quattro ragazzi. Hanno esordito tra i professionisti, infatti, Bassino, Doratiotto, Turco, Scaglia e Valdesi.

