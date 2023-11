La Juventus Next Gen ospita la Torres nel secondo turno di Coppa Italia Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo la vittoria con la Pro Vercelli al primo turno, la Juventus Next Gen ospita la Torres in Coppa Italia Serie C.

Juventus Next Gen Torres Coppa Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 14

Migliore in campo Juve

Al termine del match

Juventus Next Gen Torres Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Scaglia; Perotti, Citi, Stivanello; Valdesi, Maressa, Doratiotto, Palumbo, Ntenda; Mbangula, Anghelè. A disposizione: Daffara, Crespi, Savona, Muharemovic, Hasa, Poli, Mulazzi, Comenencia, Guerra, Rouhi, Crapisto. All. Brambilla

TORRES: Torres: Garau, Pinna, Scotto, Goglino, Siniega, Nunziatini, Mandrelli, Fabriani, Menabo, Cester, Verduci. A disposizione: Petriccione, Dametto, Kujabi, Ruocco, Diakite, Fischnaller, Antonelli, Giorico, Lora, Sanat, Pelamatti. Allenatore: Greco

Juventus Next Gen Torres Coppa Italia 0-0: il pre-partita

In attesa di aggiornamenti

