Bonucci: «Questa è la mia ultima stagione. Spero di finire la carriera così». L’annuncio sul ritiro dell’ex capitano della Juve

Bonucci ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio sul suo futuro e il giorno in cui si ritirerà dal calcio. Queste le parole dell’ex capitano della Juve.

L’ANNUNCIO DI BONUCCI – «Chiuderò in Italia la mia carriera Non penso. Come ho detto da diverso tempo questa dovrebbe essere la mia stagione finale per chiudere la carriera. Speriamo di finirla mettendo la maglia dell’Itala per l’Europeo».

The post Bonucci: «Questa è la mia ultima stagione. Spero di finire la carriera così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG