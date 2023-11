Compleanno Porrini: gli auguri speciali della Juve all’ex difensore che compie oggi 55 anni ed ha vinto 6 titoli in bianconero

Oggi è il compleanno di Sergio Porrini che compie 55 anni. A lui sono arrivati gli auguri anche da parte della Juve.

Vincitore di 6⃣ titoli in Tanti auguri per i tuoi 55 anni, Sergio! pic.twitter.com/N9VlHDAmuF — JuventusFC (@juventusfc) November 8, 2023

Il club, via Twitter, ha voluto dedicare un messaggio per festeggiare l’ex difensore che in bianconero ha giocato dal 1993 al 1997 vincendo 6 titoli, tra cui la Champions League del 1996.

