Infortunio Mancini: l’attaccante out con la Juventus Next Gen. Le ultime sulle condizioni del giovane centravanti bianconero

Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 della Juventus Next Gen protagonista di un grande avvio di stagione, non sarà a disposizione di Brambilla per la sfida di Coppa Italia Serie C con la Torres.

Il centravanti non è nell’elenco dei convocati a causa di un risentimento al polpaccio.

The post Infortunio Mancini: l’attaccante out con la Juventus Next Gen. Le ultime sulle sue condizioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG