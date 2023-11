Sarri attacca: «In Lega Serie A gente poco intelligente ed estranea al calcio». Le parole dell’ex tecnico della Juventus

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio in Champions col Feyenoord. Il tecnico è tornato a polemizzare sul calendario della Serie A in vista derby con la Roma.

Le sue parole: «La Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi stasera abbiamo fatto una guerra, c’è una differenza fondamentale. Se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui si gioca in Europa Non mi sembra il massimo dell’intelligenza da parte della Lega, mi pare gente estranea al calcio; si poteva fare diversamente. Loro in Europa League hanno una classifica tale che possono permettersi di tenere la squadra fuori».

The post Sarri attacca: «In Lega Serie A gente poco intelligente ed estranea al calcio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG